Ultimo sale sul palco ed entra nella storia: è l’artista italiano ad essersi esibito davanti al pubblico pagante più grande di sempre. Canotta bianca e berretto in testa. Mentre gli inseparabili occhiali da sole li ha indossati solo dopo essersi goduto il colpo d’occhio che sabato 4 luglio gli ha regalato la sua Roma nel concerto dei record, «La favola per sempre». Intona «Pianeti», brano-manifesto in cui canta «dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano», poi un grande inchino davanti alla platea e l’urlo: «Roma, sei un capolavoro». Parole che hanno liberato il boato del popolo dei 250mila «ultimi». Assordante. Lo hanno covato per quasi un anno. 🔗 Leggi su Corriere.it

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© Corriere.it - Ultimo arriva in elicottero a Tor Vergata, accolto dal boato dei 250.000 fan. Si inchina e urla: «Roma, sei un capolavoro»

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Ultimo arriva in elicottero a Tor Vergata: due giri sopra 250mila

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#Ultimo arriva in elicottero, lo show di #Roma-Tor Vergata può iniziare VIDEO x.com

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