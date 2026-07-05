Ultimo da record 250 mila persone per la sua favola a Tor Vergata | tutti i numeri

Da superguidatv.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto di Ultimo il 4 luglio 2026 a Tor Vergata ha attirato circa 250.000 persone, stabilendo un nuovo record di affluenza. L'evento si è svolto in un'area aperta, con il pubblico che ha riempito il luogo sin dalle prime ore del mattino. Sono stati registrati numeri elevati anche nelle vendite dei biglietti e nelle visualizzazioni online dell’evento. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi fan, che hanno condiviso l’esperienza sui social network.

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Il giorno e il sogno che aspettava il piccolo Nic è diventato realtà. Ultimo ha battuto ogni record con il suo mega concerto che si è tenuto il 4 luglio 2026 a Tor Vergata. Oltre 250 mila persone hanno cantato e ballato le sue canzoni in quello che è stato un evento entrato nella storia della musica italiana. Vediamo insieme tutti i numeri. Ultimo, il concerto di Tor Vergata entra nella storia: i numeri. “ Beati gli ultimi perché saranno i prim i”. Così recita la scritta sul megapalco lungo 140 metri, per 60 di altezza con 2500 metri quadri di schermo led e una passerella a forma di infinito lunga 30 metri. Un palco su cui Ultimo (nome d’arte di Niccolò Moriconi) è arrivato in elicottero, acclamato dalla folla accampata da giorni nonostante il caldo e le temperature proibitive. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Ultimo da record, il 4 luglio a Tor Vergata ci saranno 250mila persone

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Temi più discussi: Concerto di Ultimo, un palcoscenico da record e 34 torri alte 33 metri; Ultimo, il popolo delle tende e il concerto record dei 250 mila; La favola di Ultimo diventa realtà davanti ai 250mila di Tor Vergata; Ultimo conquista Roma: in 250 mila a Tor Vergata per il live più grande d'Italia.

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