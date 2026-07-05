Un concerto tenutosi sabato sera a Tor Vergata, Roma, ha attirato circa 250.000 persone, diventando uno degli eventi musicali più partecipati. L’artista ha condiviso sui social network di aver partecipato all’evento, definendolo “nella storia”. Tuttavia, è stato confermato che un altro cantante, invitato all’evento, non si è presentato. La presenza di pubblico e le dichiarazioni dell’artista sono state riportate da vari canali online.

"Siamo nella storia". Così sui suoi account social Ultimo festeggia con i fan il concerto di sabato sera a Tor Vergata, a Roma. Un live da record, davanti a 250mila spettatori. Un evento che si posiziona come secondo nella classifica mondiale per numero di biglietti venduti, primo in Italia. Ultimo posta anche un video che lo riprende di spalle, mentre canta il brano Pianeti, uno dei brani più celebri del suo canzoniere e forse il momento più intenso ed emozionante di una performance-fiume, davanti al suo "popolo" visto che Niccolò Moriconi (questo il nome all'anagrafe dell'artista) è nato a San Basilio, a una manciata di chilometri da quel palco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ultimo, concerto record con giallo: "Era invitato ma non è andato"

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