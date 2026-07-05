Ultimo a Tor Vergata il sindaco Gualtieri | Straordinario successo questa è la forza del modello Roma

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata si conclude con il plauso del sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Straordinario successo, questa è la forza del modello Roma". Atac ha trasportato oltre 175mila passeggeri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ultimo a Tor Vergata, Gualtieri: Notte che resterà nella storia

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Ultimo a Tor Vergata, l’esperto: “Con i grandi eventi Roma punta al marketing territoriale”Il concerto di Ultimo a Tor Vergata, previsto per sabato 4 luglio, attira circa 250mila persone.

Temi più discussi: Ultimo in concerto a Roma Tor Vergata, le prime immagini del palco; Ultimo, ecco il fiume dei 250mila fan a Tor Vergata: la panoramica completa sopra e sotto il palco; La favola di Ultimo diventa realtà davanti ai 250mila di Tor Vergata; Ultimo batte Vasco: perché il concerto a Tor Vergata è da record.

La lezione di Ultimo per Roma. No, Tor Vergata non può diventare (per ora) uno spazio stabile per i grandi concerti ift.tt/LsMC5Py x.com

Ultimo da record, 250 mila persone per la sua favola a Tor Vergata: tutti i numeriUltimo da record, 250 mila persone per la sua favola a Tor Vergata: tutti i numeri, battuto Vasco Rossi, solo Moro come ospite. superguidatv.it

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