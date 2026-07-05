Ultimo a Tor Vergata il sindaco Gualtieri | Straordinario successo questa è la forza del modello Roma

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto di Ultimo a Tor Vergata si conclude con il plauso del sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Straordinario successo, questa è la forza del modello Roma". Atac ha trasportato oltre 175mila passeggeri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ultimo a Tor Vergata, Gualtieri: Notte che resterà nella storia

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