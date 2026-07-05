Ucraina Trump sente Putin | telefonata di 90 minuti

Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica di 90 minuti, focalizzata sulla guerra in Ucraina. La discussione tra i due leader ha riguardato la situazione nel paese e le implicazioni del conflitto. La telefonata, durata quasi un'ora e mezza, ha coinvolto i due presidenti senza ulteriori dettagli pubblicati sui contenuti specifici trattati.

Una telefonata da 90 minuti tra il presidente russo Vladimir Putin e il capo della Casa Bianca, Donald Trump: al centro, la guerra in Ucraina. Putin ha parlato con Trump durante una telefonata ieri, 4 luglio, nel corso della quale il leader statunitense ha nuovamente offerto il proprio aiuto per porre fine alla guerra in Ucraina; lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo. La conversazione è avvenuta alla vigilia del cruciale vertice della Nato in Turchia, al quale il presidente Usa intende partecipare, e mentre le forze russe intensificano gli sforzi per conquistare ulteriori aree della regione ucraina orientale di Donetsk, un obiettivo chiave per il Cremlino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, Trump e Putin. L'intesa in Alaska

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