La giovane conduttrice sportiva, nata nel 1999, sta conquistando il pubblico sui social media, dove i follower si scatenano sotto ogni suo post con commenti entusiasti. È considerata una delle nuove stelle del giornalismo sportivo, con presenze tra Dazn e Rai. La sua popolarità cresce rapidamente, rendendola un vero fenomeno del web.

Il popolo dei social non ha dubbi: c’è una nuova stella nel firmamento del giornalismo sportivo e risponde al nome di Giusy Meloni. La giovane conduttrice, classe 1999, che sta scalando le vette del successo tra Dazn e Rai, è diventata un vero fenomeno del web, dove i fan si scatenano sotto ogni suo scatto con commenti a dir poco epici. Tra chi la definisce "la ragazza della porta accanto più bella di sempre" e chi, in preda a un entusiasmo mistico, arriva ad affermare che "con te non sarebbe sesso, sarebbe ascensione", la Meloni sembra aver letteralmente stregato la sua community. Lei, dal canto suo, vive questa sovraesposizione con grande serenità: "Nessun fastidio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutti pazzi per Giusy Meloni: "Sarei bugiarda se dicessi che la bellezza non è conta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Se le dicessi che sono il Papa?” Leone XIV e la risposta incredibile della sua banca di ChicagoIn un episodio insolito, un uomo si è presentato presso una banca di Chicago dichiarando di essere il Papa.

“Voi siete ossessionati! La bellezza non si misura in chili. E se fossi malata e non riuscissi a prendere peso o viceversa? Sarei un merda? Smettetela”: lo sfogo di Elettra LamborghiniElettra Lamborghini ha risposto su Instagram alle critiche sul suo corpo, affermando che la bellezza non si misura in chili.