Tutti pazzi per Carlo Ancelotti | il ct benedetto da Dio sfida la Norvegia per sfatare il tabù del Brasile al Mondiale

Il commissario tecnico italiano ha annunciato la sfida contro la Norvegia, cercando di rompere la serie negativa del Brasile ai Mondiali. Le ultime cinque edizioni vedono sempre nazionali europee eliminare i verdeoro. La partita si svolge in un momento di grande attesa, con la squadra brasiliana pronta a confermare la propria tradizione. L’obiettivo è evitare l’uscita precoce e superare il tabù europeo. La sfida si gioca in un contesto di alta tensione tra le due nazionali.

E se fosse un italiano a sfatare la maledizione del Vecchio Continente per il Brasile? Le nazionali europee ai Mondiali sono stregate per la Seleçao: nelle ultime cinque edizioni sono sempre state loro a eliminare i Verdeoro. L’ultima volta che il Brasile ha eliminato una squadra europea è stata la finale del 2002: vittoria per 2-0 sulla Germania con doppietta di Ronaldo «il Fenomeno». Poi solo delusioni. Carlo Ancelotti dovrà sovvertire questa tendenza, dopo aver scampato la trappola Giappone in quello che Reuters ha definito «un thriller da Real Madrid», perché sotto la sua gestione i Blancos sono stati spesso protagonisti di rimonte come quella brasiliana ai sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Open.online

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