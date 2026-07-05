Trump | Gli Stati Uniti non saranno mai un Paese comunista

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il paese “non sarà mai un Paese comunista”. La sua affermazione è arrivata durante le celebrazioni per i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza, a seguito di un rinvio dell’evento. La partecipazione è stata numerosa, e il discorso ha sottolineato il rifiuto di un sistema comunista. Non sono stati forniti dettagli su eventuali risposte o reazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Grande partecipazione alle celebrazioni per i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza. WASHINGTON. Dopo un rinvio causato dal rischio di forti temporali, è iniziato sul National Mall di Washington il tradizionale evento “Salute to America”, appuntamento centrale delle celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha fatto il suo ingresso accolto dagli applausi del pubblico, accompagnato dalla first lady Melania Trump, dando il via a un discorso dai toni fortemente politici. Trump: “L’America non diventerà mai comunista”. Nel corso del suo intervento, il presidente ha ribadito con decisione la propria posizione contro il comunismo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Trump: Gli Stati Uniti non saranno mai un Paese di comunisti

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