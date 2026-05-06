Sora usa la carta del padre ricoverato per acquisti online | denunciato il figlio

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di Sora dopo aver scoperto che aveva utilizzato la carta di credito del padre, ricoverato in ospedale, per effettuare acquisti online. L’indagine, condotta dal Commissariato locale, ha portato alla denuncia dell’uomo, che aveva sfruttato le informazioni del genitore senza il suo consenso. Sono in corso ulteriori verifiche da parte degli agenti.

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo al termine di un’attività investigativa condotta dal Commissariato di P.S. di Sora, che ha portato alla luce un grave quadro indiziario relativo al reato di indebito utilizzo di carte di credito.Le operazioni sospette durante il ricoveroLa vicenda ha.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it For revenge, she drove away the poor boy she loved—never knowing he was an heir protecting her. Notizie correlate Acquisti in rete, online il Piano Gare 2026: +23% di iniziative e focus su innovazione negli acquisti pubbliciÈ online sul Portale Acquisti in rete il Piano Gare 2026, documento di programmazione che definisce le iniziative in ambito centralizzato per il... Usa una carta di credito rubata per gli acquisti, denunciata 50enne nel capoluogoLa Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione di una transazione sospetta in corso nella parte bassa della città, effettuata mediante l'utilizzo di...