Le qualificazioni ai Mondiali sono terminate con 16 posti assegnati alle europee, sette a Sudamerica e due ad Africa, ma il torneo presenta ancora criticità. La fase a eliminazione diretta vede otto squadre agli ottavi, dopo aver superato le qualificazioni. La distribuzione dei posti ha suscitato discussioni, con alcuni gruppi che hanno avuto meno opportunità rispetto ad altri. La competizione si avvia verso le fasi finali, con un quadro che sembra riproporre schemi già visti.

E alla fine siamo al punto di partenza o quasi. Un Quarantotto con immediata Restaurazione. Sette europee, quattro sudamericane e due africane agli ottavi. Hanno cambiato, stravolto, le proporzioni d’ingresso al Mondiale gigante, premiando tutti i continenti tranne l’Europa, ma i rapporti di forza sono rimasti gli stessi e sarà meglio parlarne presto, prima che la Fifa ufficializzi i numeri del 2030. Lo scandalo sarebbe confermare i nove posti all’Asia, scomparsa dallo scenario senza tracce. Doveva contendere la supremazia di Europa e Sudamerica tra investimenti miliardari, tecnici stranieri, fasi finali ospitate con frequenza quasi sospetta (Corea-Giappone, Qatar, l’onnipresente Arabia Saudita nel 2034) e una cultura che sa migliorare i modelli originali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Troppo pochi 16 posti alle europee, troppi i 9 alla disastrosa Asia: il Mondiale va ridisegnato

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