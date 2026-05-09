Nuove IGP europee | l’artigianato lucano punta alla tutela mondiale

Le produzioni artigianali della regione lucana stanno cercando di ottenere il riconoscimento come nuove Indicazioni Geografiche Protette (IGP) europee. L’obiettivo è tutelare a livello internazionale alcuni prodotti tradizionali locali. Le imprese di piccole dimensioni stanno valutando come affrontare i costi legati alla definizione dei nuovi disciplinari tecnici necessari per ottenere il marchio. In questo contesto, si stanno analizzando le modalità di finanziamento e le procedure da seguire.

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? Punti chiave Quali prodotti artigianali lucani possono ottenere il marchio europeo?. Come possono le piccole imprese finanziare i nuovi disciplinari tecnici?. Chi deve coordinare la transizione entro la scadenza del 2026?. Perché il rischio di esclusione colpisce i laboratori più piccoli?.? In Breve Oltre 250 prodotti italiani sono pronti per la candidatura alle nuove IGP.. Conversione delle protezioni nazionali esistenti entro la scadenza del 2 dicembre 2026.. Rosa Gentile chiede al Governo fondi per coprire i costi dei disciplinari tecnici.. Il Ministero delle Imprese e il marchio EUIPO gestiranno le fasi di registrazione.. Dal 7 maggio 2026 è entrata in vigore la nuova normativa europea sulle IGP non food, una svolta che mira a proteggere l’artigianato lucano e il Made in Italy territoriale attraverso il decreto legislativo 512026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuove IGP europee: l’artigianato lucano punta alla tutela mondiale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Nuovo Decreto IGP: la tutela europea salva l’artigianato italiano? Cosa sapere Il DLgs 51/2026 entrerà in vigore il 7 maggio 2026 per proteggere l'artigianato italiano. Calabria: via libera alla tutela dell’artigianato, sanzioni fino all’1%La richiesta di adeguamento immediato della normativa regionale sulla tutela dell’artigianato ha messo in primo piano la necessità di fermare la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dai vetri di Murano alle ceramiche, in vigore il logo Igp per industria e artigianato: ecco come richiederlo; Marchio IGP artigianali e industriali: regole e procedura dal 7 maggio 2026; Igp Mela e Kiwi di Verona. Al via l’iter per il marchio; Tutela IGP con il decreto protezione del Made in Italy, via alle sanzioni. Confartigianato: ''Con le IGP non food una svolta per l’artigianato lucano e il Made in Italy territoriale''Confartigianato: ''Con le IGP non food una svolta per l’artigianato lucano e il Made in Italy territoriale'' ... lasiritide.it IGP per prodotti artigianali: in vigore il nuovo decreto UEPubblicato il decreto che attua le IGP non-agri in Italia: nuove tutele UE per prodotti artigianali e industriali, sanzioni e iter di registrazione. catania.liveuniversity.it Ritornano o solo riemergono LE NUOVE TIRANNIE @DavideGiac con @GoffredoBuccini Editorialista Corriere della Sera, autore di “Tyrannis. Il secolo delle nuove autocrazie e l’ultima reazione democratica” @NeriPozza x.com