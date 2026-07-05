Tropical a tutto gas sul mercato Ecco Delbianco confermato Rossi
Il Tropical Coriano ha confermato Rossi come parte della squadra, mantenendo la continuità nel suo team. La società continua a operare con una strategia che combina la crescita di giovani talenti con l’esperienza di membri più anziani. La squadra si muove sul mercato adottando un doppio approccio, puntando sia allo sviluppo delle risorse giovani sia alla solidità delle figure più esperte.
Il Tropical Coriano progetta il futuro senza dimenticare le proprie radici, muovendosi sul mercato con un doppio binario strategico che unisce la linfa verde della gioventù all’acciaio dell’esperienza. La società del presidente Marzi ha scelto i propri canali social per lanciare due segnali chiarissimi alla concorrenza: l’innesto di una freccia fresca per la corsia mancina e la blindatura del proprio pilastro difensivo. Una scelta che dimostra come il club voglia mantenere i giri del motore altissimi per la ripartenza nel campionato di Eccellenza. La novità assoluta si chiama Filippo Delbianco, un esterno classe 2006 che fa della duttilità la sua arma migliore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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