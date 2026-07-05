tropical a tutto gas sul mercato ecco delbianco confermato rossi

Notizia in breve

Il Tropical Coriano ha confermato Rossi come parte della squadra, mantenendo la continuità nel suo team. La società continua a operare con una strategia che combina la crescita di giovani talenti con l’esperienza di membri più anziani. La squadra si muove sul mercato adottando un doppio approccio, puntando sia allo sviluppo delle risorse giovani sia alla solidità delle figure più esperte.