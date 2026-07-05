La Polisportiva Monteserra si è aggiudicata la quarantatreesima edizione del "Trofeo Ardengo Soffici", battendo l’Academy Porcari e centrando il secondo successo nella competizione in tre anni. Questo il verdetto dell’ormai "storico" torneo di calcio giovanile chiusosi pochi giorni fa a Poggio a Caiano, che ha visto sfidarsi le migliori compagini U14 della Toscana. Il miglior rappresentante della provincia di Prato si è rivelato il Montemurlo, che ha chiuso in quarta posizione dopo aver perso la "finalina" contro i pistoiesi del Capostrada Belvedere. Presente, in occasione dell’ultimo atto della manifestazione organizzata dal Poggio a Caiano, anche il sindaco poggese Riccardo Palandri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trofeo Soffici, la passerella dei talenti U14

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