trofeo del sole foto e classifica della corsa nel parco fluviale del frigido

Il Parco Fluviale del Frigido ha ospitato il Trofeo del Sole, evento podistico che ha visto una buona partecipazione di atleti e famiglie. La corsa si è svolta nel parco e ha attirato molti appassionati della zona. Sono state scattate numerose foto durante la gara e sono state stilate le classifiche ufficiali dei partecipanti. L’evento si inserisce tra le principali manifestazioni sportive estive dell’area.

Massa, 5 luglio 2026 – Il Parco Fluviale del Frigido ha ospitato il Trofeo del Sole, manifestazione che ha richiamato un'ottima partecipazione di atleti e famiglie, confermandosi uno degli appuntamenti più apprezzati dell'estate podistica apuana. La gara competitiva di 9 chilometri, affiancata dalla ludico-motoria di 4,5 chilometri, è stata organizzata con cura dalla ASD Gas Runner Massa ed era valida come 4ª prova del Campionato Toscano Csi di corsa su strada. https:www.lanazione.itmassa-carrarasporttrofeo-del-sole-le-foto-della-corsa-hb9vyrax La manifestazione è iniziata con il grande entusiasmo delle categorie giovanili, che hanno visto al via almeno 50 ragazzi, autentici protagonisti del futuro del movimento podistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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