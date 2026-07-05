Una ragazza di 18 anni è stata investita mentre attraversava la strada davanti al centro congressi di Arezzo. L’incidente si è verificato nella notte e la giovane è rimasta in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

AREZZO – Notte di dramma e massima urgenza nel cuore di Arezzo, dove una giovanissima è rimasta gravemente ferita in un drammatico incidente stradale. Mancavano pochi minuti all’inizio della giornata di oggi (5 luglio) quando la centrale operativa del 118 è stata allertata a seguito dell’investimento di un pedone avvenuto in viale Don Minzoni ad Arezzo, precisamente all’altezza del Centro Affari e Convegni. La situazione è apparsa subito estremamente critica: la ragazza colpita dal veicolo, una giovane di appena 18 anni, è stata trovata priva di coscienza riversa sull’asfalto. Sul luogo del sinistro si sono precipitati immediatamente i soccorritori con l’automedica di Arezzo e l’ambulanza Blsd della Misericordia di Arezzo, affiancati dagli agenti della Polizia Locale per la gestione della viabilità e i primi rilievi di rito. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Travolta mentre attraversa davanti al centro congressi di Arezzo: gravissima 18enne

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