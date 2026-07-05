Traffico Roma del 05-07-2026 ore 14 | 30

Notizia in breve

Oggi, alle 14:30, si è svolta la quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale, che si è disputata tra le strade e i borghi del Lazio. La manifestazione coinvolge diverse zone della città e si concluderà nel corso della giornata. Il traffico nella zona di Roma ha subito variazioni a causa dell'evento, con alcune strade interessate da restrizioni temporanee. La manifestazione si svolge lungo percorsi che attraversano varie località della regione.