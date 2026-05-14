Alle prime ore del mattino del 14 maggio 2026, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo a Roma risulta intenso, con code che si estendono tra alcune tratte. La situazione interessa principalmente le aree centrali e permette di monitorare le condizioni di circolazione in modo puntuale. La circolazione si mantiene rallentata in diversi punti, influenzando il flusso veicolare della zona.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia trafficato anche il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia code sempre per traffico tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria concludi tra l'aeroporto dell'Urbe l'uscita per la tangenziale traffico incolonnato sulla Cassia bis tra via della Giustiniana e di raccordo anulare In quest'ultima direzione sulla via Appia traffico in coda tra Ciampino e di raccordo anulare maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-05-2026 ore 07:30

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