Il sole torna a splendere su tutta l’Italia dopo due giorni di maltempo. L’anticiclone porta di nuovo temperature elevate in tutto il Paese, segnando la fine delle precipitazioni e delle nuvole. Le condizioni meteorologiche si stabilizzano, consentendo condizioni di tempo soleggiato e caldo su tutte le regioni. La situazione si mantiene stabile, con il ritorno del sole che sostituisce temporaneamente le piogge e le nubi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fine del maltempo, torna il sole su tutta la Penisola. Dopo la breve parentesi di maltempo che ha interessato l’Italia nelle ultime 48 ore, il quadro meteorologico cambia nuovamente. L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, insieme all’arrivo di masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa, favorirà una nuova e intensa ondata di calore destinata a coinvolgere gran parte del Paese. Secondo le previsioni degli esperti di iLMeteo.it, già dal primo fine settimana di luglio l’alta pressione tornerà a dominare lo scenario meteorologico, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Temperature in forte aumento da Nord a Sud. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Torna il grande caldo: l’anticiclone riporta temperature elevate in tutta Italia

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