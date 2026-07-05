Orlando Gill, portiere paraguayano nato nel 2000, ha attirato l’attenzione durante il Mondiale. Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Francia agli ottavi di finale, è stato intervistato e ha dichiarato che il club di appartenenza, il Torino, è un grande team e che se ne parlerà. Gill è considerato una delle sorprese del torneo.

Orlando Gill è una delle rivelazioni del Mondiale, il portiere classe 2000 ha stupito tutti con il suo Paraguay eliminato agli ottavi di finale dalla Francia dopo la sconfitta per 1-0. L'estremo difensore è stato accostato all'Italia e al Torino: "Perché no? E' tra i grandi club di questo paese - ha dichiarato il diretto interessato a Sky sulle voci di mercato - ma decideranno loro, analizzeranno l'offerta e tutto". Ora per Gill è tempo di vacanze: "Adesso mi prendo un periodo di riposo, poi vedremo: succeda ciò che Dio vuole" ha aggiunto il portiere del San Lorenzo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Torino, il portiere Gill: "Toro grande club, ne parleranno"

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? I contatti tra il @TorinoFC_1906 ed Orlando #Gill sono confermati (anticipazione di @DiMarzio): nessuna offerta ma il giocatore piace molto, su di lui ci sono anche altri club esteri. Il portiere è concentrato sul Mondiale con il Paraguay . C’è una clauso x.com

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