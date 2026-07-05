Un'auto elettrica di Tesla, il Model Y Standard, sta attirando attenzione come la versione più accessibile del modello. Dopo due anni consecutivi di leadership nelle vendite mondiali, questa versione si distingue per il prezzo più contenuto. La vettura mantiene le caratteristiche di base del modello, con un'autonomia di circa 400 chilometri, e un tempo di ricarica che si aggira intorno ai trenta minuti con le infrastrutture adeguate.

Tesla Model Y è stata per due anni consecutivi l'auto più venduta al mondo - non solo tra le elettriche, tra tutte le auto - e con il profondo rinnovamento del 2025, ribattezzato internamente "Juniper", ha cercato di rispondere alle critiche che nel tempo si erano accumulate: interni percepiti come austeri, qualità costruttiva migliorabile, assenza di Apple CarPlay e Android Auto. Il risultato è un'auto visibilmente migliorata su molti fronti. Ora Tesla aggiunge un nuovo capitolo alla storia della Model Y con la versione Standard, pensata per chi vuole accedere alla gamma al costo più contenuto possibile. Il prezzo scende a 41.970 euro - diecimila euro in meno rispetto alla Premium - grazie a una batteria più piccola, da circa 60 kWh, e a una dotazione semplificata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tesla Model Y Standard: come va la più accessibile di tutte?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tesla Model Y Standard | Torino-Bari con la VERSIONE BASE [TEST DRIVE]

Notizie e thread social correlati

Addio a Tesla Model S e Model X: prodotti gli ultimi due esemplariSono stati prodotti gli ultimi due esemplari di Tesla Model S e Model X, segnando la fine di un’epoca per questi modelli.

Tesla Model 3 Rear-Wheel-Drive: la Best EV of 2026 è la più economicaLa versione base della Tesla Model 3 a trazione posteriore è considerata la migliore auto elettrica del 2026 e anche la più economica.

Temi più discussi: Tesla Model Y L (2026); Per Ford, Tesla non è più il punto di riferimento per le auto elettriche; Nuova Tesla Model YL: ora il SUV è più lungo, più capiente e con autonomia da riferimento; Tesla Model Y: arriva un colore mai visto prima per la versione entry level.

Tesla Model Y Standard: come va la più accessibile di tutte?Diecimila euro in meno rispetto alla versione Premium, autonomia dichiarata di 534 km e un comportamento dinamico sorprendentemente vivace. Qualche rinuncia c'è, ma l'essenziale è rimasto ... ilgiornale.it

Tesla Gives Model Y a Proper Third Row With Long-Wheelbase L ModelTesla brings over the long-wheelbase Model Y L from China, giving U.S. buyers a 6-inch-longer wheelbase than the regular Model Y. cars.com