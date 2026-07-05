Il Festival dell’Argentario si terrà a Porto Santo Stefano dal 10 al 12 luglio. È alla sua terza edizione e tutte le attività sono state predisposte per questa occasione. La manifestazione si svolgerà in tre giorni, coinvolgendo diverse iniziative nella località. La programmazione comprende eventi e appuntamenti previsti per il pubblico, senza indicazioni di modifiche o rinvii. La notizia riguarda l’organizzazione e le date dell’evento.

ph. Attilio Cusani PORTO SANTO STEFANO – È tutto pronto per la terza edizione del Festival dell’Argentario, in programma a Porto Santo Stefano da venerdì 10 a domenica 12 luglio. Promosso dal Comune di Monte Argentario, fortemente voluto dal Sindaco Arturo Cerulli e grazie all’impegno dell’Assessora al Turismo, Cultura e Commercio Chiara Orsini, il Festival torna con tre serate dedicate a cultura, spettacolo e grande musica. A fare gli onori di casa sarà ancora una volta Gigi Marzullo, che accoglierà gli ospiti sul palco di Piazzale dei Rioni. Venerdì 10 luglio il Festival si aprirà con “Tu vuo’ fa’ l’americano”, spettacolo teatrale e musicale scritto da Massimo Cinque, diretto da Marcello Cirillo, con gli arrangiamenti e la direzione musicale del Maestro Demo Morselli e la voce narrante di Barbara De Rossi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Terza edizione del Festival dell’Argentario da venerdì 10 a domenica 12 luglio

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