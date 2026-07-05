Tennis Arginelli terzo successo ravvicinato Questa volta è al ’Città di Biella’

Da sport.quotidiano.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore ha ottenuto il suo terzo successo in breve tempo vincendo al torneo ’Città di Biella’. Pochi giorni dopo aver conquistato una doppietta in Lituania, con una vittoria nel singolo e un secondo posto nel doppio, ha trionfato anche in Italia. La vittoria si è concretizzata in finale contro un avversario locale. La sua serie di risultati positivi continua, confermando la crescita nel circuito.

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A pochi giorni dalla splendida doppietta (vittoria nel singolo e secondo posto nel doppio) ottenuta in terra lituana nel circuito ’Tennis Europe’ alla ’Siauliai Tennis Academy Cup’, Carlotta Arginelli vince il suo terzo titolo stagionale del prestigioso circuito giovanile, ancora una volta nella categoria Under 16, lei che deve ancora compiere 13 anni. Un altro importante risultato, dunque, per il talento del tennis modenese. Il successo questa volta arriva in Piemonte, al torneo Internazionale Under 16 ’Città di Biella’ presso il Circolo Tennis Biella, dove il talento modenese ha dominato il doppio del tabellone femminile in coppia con Carla Rebecca Francia della Canottieri Casale, senza concedere nemmeno un set alle rivali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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