Tennis Arginelli terzo successo ravvicinato Questa volta è al ’Città di Biella’

Notizia in breve

Un giocatore ha ottenuto il suo terzo successo in breve tempo vincendo al torneo ’Città di Biella’. Pochi giorni dopo aver conquistato una doppietta in Lituania, con una vittoria nel singolo e un secondo posto nel doppio, ha trionfato anche in Italia. La vittoria si è concretizzata in finale contro un avversario locale. La sua serie di risultati positivi continua, confermando la crescita nel circuito.