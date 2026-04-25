Tennis Darderi al terzo turno a Madrid

Luciano Darderi ha superato il primo turno del Madrid Open, sconfiggendo Juan Manuel Cerundolo in due set con il punteggio di 6-1, 6-3. L’italoargentino, testa di serie numero 18, ha impiegato un’ora e 18 minuti per ottenere la vittoria. Con questa affermazione si è qualificato per il secondo turno del torneo.

Roma, 25 apr. (askanews) – Buona la prima per Luciano Darderi. L’italoargentino, testa di serie numero 18, ha battuto all’esordio al Madrid Open l’argentino Juan Manuel Cerundolo (numero 67 al mondo) con il punteggio di 6-1, 6-3 in un’ora e 18 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte di ‘Luli’, in controllo praticamente dall’inizio alla fine. Nel primo set, dopo aver salvato una palla break in apertura, Darderi ha strappato il servizio a Cerundolo nel secondo gioco, gestendo fino al netto 6-1 in 30 minuti. Nel secondo set, Darderi ha subito il break nel primo game, conquistando l’immediato controbreak. Da quel momento, l’italoargentino è tornato in controllo del parziale, chiuso sul 6-3.🔗 Leggi su Ildenaro.it Sinner è il grande favorito di Madrid (e della mia squadra al nostro FantaTennis) Notizie correlate Indian Wells, Alcaraz e Djokovic al terzo turno. Darderi out(Adnkronos) – Carlos Alcaraz al terzo turno dell’Atp Masters 1000 di Indian Wells. Jannik Tennis, Miami: Sinner domina Dzumhur e approda al terzo turnoPrestazione convincente per Jannik Sinner che supera Damir Dzumhur con un netto 6-3, 6-3 nel secondo turno del Miami Open, conquistando così... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sabato Cobolli e Darderi debuttano a Madrid: le curiosità; Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; Luciano Darderi sconfitto in rimonta da Kopriva agli ottavi dell’ATP 500 di Monaco. Madrid Open, Darderi vola al terzo turno: Cerundolo ko in due setPrestazione solida dell’azzurro che domina 6-1 6-3 Juan Manuel Cerundolo. Prossima sfida contro il fratello Francisco. Attesa per Cobolli nel pomeriggio. Darder ... sportface.it Masters 1000 Madrid 2026: finalmente Darderi, batte J.M. Cerundolo e avanza al terzo turnoPrima vittoria in un Masters 1000 nel 2026 per l'azzurro - testa di serie numero 18 - che al terzo turno avrà Francisco Cerundolo ... spaziotennis.com Spazio Tennis - facebook.com facebook Tennis Itf Combined, Forti e Arnaboldi si giocheranno il titolo nel quarto torneo del Forte Village x.com