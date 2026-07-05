Il Gruppo tennis Salvi ha conquistato quattro vittorie in diverse competizioni. Sara Gavagna ha vinto due tornei nazionali U12, mentre Elena Ravani e Maria Vittoria hanno trionfato in un torneo Open di doppio. Inoltre, Carlo La Malfa si è aggiudicato una tappa U12. Le vittorie sono avvenute in diverse tappe e categorie, rafforzando la presenza del gruppo nel circuito giovanile e open.

“Gruppo tennis Salvi” continua il suo percorso stagionale collezionando altri quattro successi individuali, rispettivamente con Sara Gavagna in due tornei nazionali U12, Elena Ravani e Maria Vittoria in un torneo Open di doppio e Carlo La Malfa in una tappa U12. Momento d’oro per questo progetto sportivo sviluppato sui campi dello Zeta club realizzato con il supporto dell’ Azienda Salvi e la direzione tecnica e organizzativa del maestro nazionale Ferdinando De Luca coadiuvato dal collaboratore e preparatore fisico Davide Ghidoni. Si sono registrati quasi quaranta successi dall’inizio di ottobre ad oggi, risultato eccezionale mai raggiunti nella storia del tennis locale in nessun circolo della città di Ferrara e provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tennis, ancora giovani sugli scudi. Altri quattro successi per il Gruppo Salvi

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