Telese protagonista su Mediaset | la troupe di Meravigliosa Italia racconta le bellezze del territorio
Le riprese della seconda stagione di “Meravigliosa Italia” sono in corso in questa fase. La troupe sta girando in un territorio che sarà al centro del racconto, con Tanya La Gatta che guida gli spettatori tra borghi e paesaggi italiani. Il format, condotto da Nicola Santini, si concentra sulle caratteristiche uniche di queste località e le mette in evidenza attraverso le immagini e i servizi. La trasmissione andrà in onda su Mediaset.
Il format, condotto da Nicola Santini, è giunto alla sua seconda edizione della quale, proprio in questi giorni, si stanno realizzando le riprese. Così, Tanya La Gatta, inviata della trasmissione che accompagna gli spettatori in un viaggio tra i borghi italiani, mostrerà le peculiarità del nostro territorio. “Ospitare la troupe di “Meravigliosa Italia” e vedere le loro videocamere soffermarsi su tappe iconiche del nostro territorio come il lago, la Torre Normanna, le Terme è una straordinaria vetrina per la promozione turistica della nostra comunità. Un traguardo per il quale è doveroso ringraziare il lavoro sinergico tra Amministrazione Comunale, Impresa Minieri, Pro Loco, Gal Titerno. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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