Telese protagonista su Mediaset | la troupe di Meravigliosa Italia racconta le bellezze del territorio

Notizia in breve

Le riprese della seconda stagione di “Meravigliosa Italia” sono in corso in questa fase. La troupe sta girando in un territorio che sarà al centro del racconto, con Tanya La Gatta che guida gli spettatori tra borghi e paesaggi italiani. Il format, condotto da Nicola Santini, si concentra sulle caratteristiche uniche di queste località e le mette in evidenza attraverso le immagini e i servizi. La trasmissione andrà in onda su Mediaset.