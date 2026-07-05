A Teheran si svolgono le esequie di Ali Khamenei, con migliaia di persone presenti in piazza. Sono stati visti i tre figli dell’ex leader. La presenza del successore Mojtaba Khamenei non è stata confermata pubblicamente, attirando attenzione sulla sua assenza. La cerimonia si svolge in un contesto di grande partecipazione popolare. La mancanza di comunicazioni ufficiali riguardo al nuovo leader ha generato interrogativi tra i presenti.

Presenti i tre figli dell’ex Guida Suprema, mentre cresce l’attenzione per l’assenza pubblica del nuovo leader Mojtaba Khamenei A Teheran è iniziato il secondo giorno della cerimonia di commiato per l’ex Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio scorso insieme a quattro membri della sua famiglia in un attacco attribuito a Israele e Stati Uniti. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell’Iran stanno partecipando alle preghiere pubbliche organizzate nella Grande Moschea di Mosalla, dove le salme sono esposte in bare di vetro dall’inizio delle commemorazioni. L’afflusso di migliaia di persone presenti è la testimonianza del forte impatto simbolico della scomparsa del leader che ha guidato la Repubblica Islamica per decenni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Teheran, migliaia in piazza per esequie di Ali Khamenei: giallo sull’assenza del successore Mojtaba

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A TEHERAN la folla in piazza piange la morte di KHAMENEI

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