tedesco il mercato sul piatto atterra e subito una full immersion incontri e cena con sartori e di vaio

Domenico Tedesco è arrivato ieri e ha già iniziato un’intensa attività con il mercato. La sua presenza si è accompagnata a incontri con i dirigenti e a una cena con due ex calciatori. Sul fronte trasferimenti, al momento non ci sono novità ufficiali, anche se il tecnico ha incontrato diversi operatori del settore. La squadra si prepara a una fase di mercato senza annunci ufficiali, mentre Tedesco si concentra sulla pianificazione futura.

Sul fronte mercato tutto apparentemente tace. Ma a parlare con gli uomini mercato rossoblù, da ieri in presenza, è Domenico Tedesco, sbarcato nel primo pomeriggio in città e subito impegnato in una full-immersion di confronti, suggerimenti, indicazioni e prese d’atto che è proseguita anche a cena: tutto ciò che serve, insomma, per provare a gettare le prime fondamenta del suo Bologna. Il neo allenatore rossoblù è arrivato direttamente dalla Germania con un volo da Monaco. Nemmeno il tempo di mettere piede in città che subito è andato in scena l’incontro con Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, gli architetti del mercato rossoblù. Le chiavi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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