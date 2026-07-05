Il Tar Marche ha accolto il ricorso contro l’esclusione del teatro dalla lista regionale per il riconoscimento Unesco. La sentenza ha generato entusiasmo in città, con molte persone che si sono radunate per celebrare la vittoria. La decisione apre la strada alla possibile nomina ufficiale del teatro come sito Unesco, anche se non è ancora stata annunciata una data definitiva. La prossima fase prevede la definizione formale della nomina.

La recente sentenza del Tar Marche sul ricorso per l’esclusione del teatro di Cagli dalla lista presentata dalla Regione per il riconoscimento del sito Unesco ha suscitato in città una grande manifestazione di consensi. Il ricorso fu presentato dal Comune di Cagli dietro sollecitazione di una grande partecipazione cittadina in pubblica assemblea con molti interventi per l’esclusione di uno dei teatri più belli e prestigiosi delle Marche per la sua attività passata e presente con l’esibizione con grandi nomi nazionali dello spettacolo. Il Tar ha dato ragione al ricorso presentato dal Comune di Cagli su pressione delle associazioni e dei cittadini, anche mediante una petizione che aveva superato le 15000 firme e che era stata consegnata alla Regione Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro, entusiasmo dopo il Tar: "Ma manca poco alla nomina"

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