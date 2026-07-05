La rassegna “Teatro del Fiume” ha aperto la sua ventunesima edizione in Casentino e prosegue con spettacoli programmati anche oggi.

Arezzo, 5 luglio 2026 – Appena iniziata la ventunesima edizione della rassegna “Teatro del Fiume” in Casentino. Il festival prosegue oggi e andrà avanti fino al 30 agosto 2026, un cartellone estivo di teatro per ragazzi e famiglie organizzato dalla compagnia casentinese Nata Teatro, che porta decine di spettacoli tra castelli, piazze e parchi di tutta la vallata. Eventi e date in calendario prevedono oltre 25 repliche itineranti in tutto il territorio. Ecco alcuni degli appuntamenti in programma. Prossimo appuntamento stasera alle 21,15 con lo spettacolo «Gatto con gli stivali» al parco di via Timossi, a Bibbiena. Il 7 luglio a Salutio una prima nazionale: «Carezza, libri senza coda». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro del Fiume, un’estate di spettacoli

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