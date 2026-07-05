Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati venerdì 3 luglio al Madison Square Garden di New York. La cerimonia si è svolta in una location di grande impatto visivo, con invitati e testimoni presenti. Non sono stati diffusi dettagli sull'organizzazione o sui partecipanti. La notizia è stata confermata dagli organizzatori dell’evento. La coppia ha scelto una data e un luogo simbolici, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Alla fine il “sì” più atteso dell’anno è arrivato, e con una scenografia da capogiro. Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati venerdì 3 luglio al Madison Square Garden di New York. Chi ha varcato la soglia si è ritrovato in un mondo a parte, lontanissimo dal palazzetto dei concerti e del basket. E il dietro le quinte, a giudicare dai racconti trapelati nonostante il ferreo divieto di telefoni imposto agli invitati, è stato semplicemente mozzafiato. Le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce, l’arena diventa una foresta incantata. “Sembrava una foresta”, ha confidato una fonte a People, descrivendo un’atmosfera incantata tra felci, alberi e sedute rivestite di bianco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Taylor Swift e Travis Kelce, il dietro le quinte mozzafiato delle nozze

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Taylor Swift And Travis Kelce In TROUBLE! | TMZ TV Ep 6/25/26

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