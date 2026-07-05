Durante la notte, i taxi sono risultati difficili da trovare, causando proteste tra i turisti. Molti si sono lamentati sui social, affermando che non c’erano mezzi disponibili per tornare in hotel. Dopo alcuni giorni di soggiorno, i visitatori hanno segnalato l’assenza del servizio di taxi, che durante l’estate sembra essere più presente. Nessuna informazione ufficiale sulle cause di questa carenza.

Turisti rimasti a piedi si lamentano sui social: ‘Non ci sono i taxi’. Dopo aver trascorso qualche giorno di relax a Senigallia, il turista ha affidato a Facebook il suo pensiero: "In seguito ad una esperienza, indiretta, vissuta la notte del 34 luglio nella città (turistica) di Senigallia, devo appoggiare la protesta dei turisti e, di conseguenza la mia, inerente il servizio dei taxi dopo la mezzanotte – scrive sul gruppo Facebook ‘Sei di Senigallia se’ Saverio Marinelli -. Pertanto, dico che, non è possibile, che in una città che in questo periodo vive il momento migliore per farsi notare dalle platee di tutto il mondo turistico, si possa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Taxi introvabili di notte, i turisti protestano: "Servizio almeno d’estate"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Taxi, a Fiumicino scatta il piano estate: nuove licenze solo per chi è già in servizioAl porto di Fiumicino, il Comune ha approvato un piano estate che prevede l’emissione di 34 licenze taxi stagionali destinate esclusivamente ai...

Aeroporto di Bari, arrivano cinque voli ma i taxi sono introvabili: tanta gente in attesa, lunga coda per i viaggiatoriA mezzanotte, oltre cento persone aspettavano un taxi davanti all’aeroporto di Bari, dopo l’arrivo di cinque voli.

Argomenti più discussi: Taxi introvabili di notte, i turisti protestano: Servizio almeno d’estate; Notte da incubo in volo: aerei deviati, hotel introvabili e taxi da 550 euro; All' aeroporto di Bari il taxi continua a essere un miraggio | lunghe code in attesa di un' auto Anche un' ora di attesa.

Taxi introvabili di notte, i turisti protestano: Servizio almeno d’estateLa denuncia di un vacanziero andato in ospedale e impossibilitato a tornare nella sua residenza. msn.com