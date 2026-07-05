Una targa è stata consegnata ieri a Montagnolo, un ex calciatore di Agliano, per il suo contributo alla promozione della squadra in Serie A. La scritta sulla targa ringrazia Montagnolo per la stagione a Frosinone, definita brillante, e indica che la premiazione si è svolta nel quartiere di Montagnolo. L'evento ha coinvolto rappresentanti della società e tifosi, che hanno partecipato alla cerimonia. La targa è stata consegnata in una cerimonia pubblica.

"A Renato Montagnolo per la brillante stagione a Frosinone culminata con la promozione in massima serie". E’ scritto sulla targa consegnata ieri mattina, in sala consiliare, a Renato Montagnolo vice allenatore del Frosinone, guidato da mister Massimiliano Alvini, che ha conquistato la promozione in serie A riportando la squadra ciociara alla massima serie. Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Luca Benesperi e dal consigliere comunale delegato allo sport Tommaso Allori. Certamente un bellissimo risultato per Montagnolo, che però è ritenuto pratese. E allora, perché un riconoscimento da parte del comune di Agliana? Perché Renato Montagnolo, nato a Catanzaro e cresciuto a Prato, dal 2022 abita ad Agliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Targa a Montagnolo, aglianese per amore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colpo Montagnolo . Il mister alla PietàIn Prima Categoria, la squadra della Pietà ha confermato due giocatori, Christian Zanzi e Pietro Sottosanti, nelle ultime ore.

Tavola, è qui la festa. Montagnolo da applausiLa squadra ha conquistato una vittoria importante, confermando la sua posizione di testa nel campionato.