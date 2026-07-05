A Taranto mancano 50 giorni ai Giochi del Mediterraneo, che si terranno nella città. Il ministro per lo Sport e per i Giovani ha ringraziato chi ha contribuito all’organizzazione dell’evento. L’appuntamento rappresenta un’occasione storica per il territorio e lascerà un’eredità strutturale significativa. La città si prepara ad accogliere atleti e visitatori, con lavori di sistemazione e miglioramenti infrastrutturali in corso.

Giochi del Mediterraneo: Un’Occasione Unica per Taranto. Un Evento Storico per il Territorio. TARANTO (ITALPRESS) – Il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, in programma fra 50 giorni. Durante una conferenza stampa, ha ricordato la figura di Davide Tizzano, un grande dirigente e atleta scomparso, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra con la Marina Militare e Sport e Salute. Abodi ha messo in evidenza l’eredità che questi Giochi lasceranno al territorio, dichiarando: “L’evento non è solo sport, ma rappresenta coesione e pace. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Taranto: 50 giorni ai Giochi del Mediterraneo e un’eredità strutturale significativa

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TARANTO 2026 A 50 GIORNI DAI GIOCHI DEL MEDITERRANEO: Bilancio, prospettive ed eredità

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