Dopo 30 giorni, la sezione Taekwondo della Polisportiva Edera Forlì si posiziona terza nel ranking nazionale. Durante questo periodo, gli atleti hanno ottenuto numerosi risultati sia a livello nazionale che internazionale, consolidando la loro presenza nel circuito. La squadra ha partecipato a diverse competizioni, portando a casa medaglie e riconoscimenti. La classifica riflette i risultati ottenuti dagli atleti nel corso di questo mese di attività intensa.

La sezione Taekwondo della Polisportiva Edera Forlì ha chiuso 30 giorni di grandi successi nazionali e internazionali, confermandosi protagonista assoluta della disciplina. Il tour de force della squadra inizia ad Alessandria con i campionati italiani Universitari. Alessia Sturari conquista il titolo nella categoria -49 kg, mentre Hristina Miljkovic si aggiudica l’oro nella -67 kg. Il successo nella -49 kg registra anche il bronzo di Elisabetta Badioli e il 5° posto di Letizia Cera. A Norimberga va poi in scena la President Cup G3 2026, che assegna 30 punti per il ranking olimpico verso Los Angeles 2028. Sturari, numero 15 del mondo nella -46 kg, disputa 4 incontri e si ferma contro la russa Milena Bekulova, numero 2 globale, che vince per 2 a 1. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Taekwondo: Sturari è terza nel ranking dopo 30 giorni d’oro

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