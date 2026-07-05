La Svezia ha deciso di affidare a Rolls-Royce SMR l’installazione di tre reattori modulari di piccola taglia, segnando una svolta dopo 40 anni di assenza dal settore nucleare. La scelta riguarda la società britannica per il progetto di reattori che saranno installati nella penisola scandinava. La decisione di Videberg Kraft rappresenta un cambiamento significativo nel settore energetico locale.

La decisione della svedese Videberg Kraft di affidarsi a Rolls-Royce SMR per il progetto di installazione di tre reattori modulari di piccola taglia rappresenta una vera e propria svolta strutturale per l’intera penisola scandinava. L’annuncio – formalizzato dall’utility di Stato Vattenfall AB insieme a Industrikraft i Sverige AB, che detengono congiuntamente la proprietà della società veicolo – rappresenta l’avvio del primo nuovo progetto per la generazione di energia atomica nel Paese da più di quattro decenni. L’infrastruttura – denominata ufficialmente Progetto Videberg – sorgerà sulla costa occidentale, nella penisola di Värö, in diretta prossimità del già esistente impianto nucleare di Ringhals, che costituisce attualmente uno dei pilastri fondamentali dell’approvvigionamento elettrico nazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Svezia, rivoluzione nucleare: dopo 40 anni, sceglie Rolls-Royce per installare tre reattori

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