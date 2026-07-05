superbike montella rinnova con il team barni

Il team Barni Spark Racing ha confermato il rinnovo del contratto con il pilota Yari Montella per il 2027. Questa decisione prolunga a cinque le stagioni consecutive di collaborazione, iniziata nel 2023 in Supersport e proseguita nel 2025 nel campionato mondiale Superbike, dove continuerà anche nel 2026.

Il Barni Spark Racing Team annuncia il rinnovo dell’accordo con Yari Montella per la stagione 2027, portando così a cinque le stagioni consecutive di collaborazione, due in Supersport (2023-2024) e tre nel WorldSBK (2025-2026-2027)., Il binomio Yari Montella - Barni Spark Racing Team prende il via nel 2023 in WorldSSP, quando Yari ottiene, al termine della prima stagione insieme al team, il nono posto in campionato, con cinque podi conquistati (un secondo posto e quattro terzi posti). La fiducia reciproca porta al rinnovo per il 2024, stagione in cui la crescita di Yari trova conferma nella lotta per il titolo WorldSSP, conclusa con il terzo posto in campionato e un totale di quattordici podi (sette vittorie, quattro secondi posti e tre terzi posti); risultati che valgono a Montella il meritato salto nella categoria WorldSBK. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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