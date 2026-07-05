Sule ci ripensa | dopo il ritiro torna in campo… ma riparte dai dilettanti

Da calcionews24.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Niklas Süle ha deciso di tornare a giocare dopo aver annunciato il ritiro dal calcio professionistico due mesi fa. Ha scelto di ripartire dal livello dilettantistico, firmando con il club SV Tiefenbach. La sua decisione è arrivata dopo un breve periodo di inattività, e il difensore tedesco ha ripreso a calcare i campi da gioco. La sua nuova avventura nel calcio amatoriale è iniziata recentemente, dopo aver lasciato la carriera tra i professionisti.

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Niklas Süle torna a sorpresa in campo dopo il ritiro: ripartirà dal SV Tiefenbach, scegliendo il calcio dilettantistico. A soli due mesi dall’addio al calcio professionistico, Niklas Süle ha sorpreso tutti: il richiamo del campo è stato troppo forte e il difensore tedesco ha deciso di rimettersi gli scarpini. Niente riflettori della Bundesliga, però. A 30 anni, l’ex Bayern e Dortmund ripartirà dalla Kreisliga, uno dei campionati dilettantistici tedeschi, vestendo la maglia del SV Tiefenbach, club del Baden?Württemberg. «Voglio il calcio vero, quello senza business»: il racconto di Süle. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Una scelta romantica, dettata solo dalla passione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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