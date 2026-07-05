Sul palco del Mind Live Theatre al Milano Latin Festival questa sera si esibisce Gente de Zona, duo cubano noto per il loro stile che combina ritmi caraibici e urban. La band ha riscosso successo a livello internazionale e si presenta con il loro tipico sound durante l’evento. La performance include il “cubatón”, un genere musicale che mescola elementi di reggaeton e musica latina. L’esibizione si inserisce nel programma del festival dedicato alla musica latina.

Sul palco del Mind Live Theatre al Milano Latin Festival questa sera Gente de Zona, il duo cubano che ha conquistato il pubblico internazionale con il suo inconfondibile mix di ritmi caraibici e urban. Nati all’Avana nel 2000 da un’idea di Alexander Delgado, Gente de Zona si sono affermati per la capacità di unire reggaeton, salsa e ritmi tradizionali cubani con sonorità urbane moderne, contribuendo alla diffusione internazionale del cosiddetto “cubatón“. La svolta globale per loro è arrivata nel 2014 con la collaborazione con Enrique Iglesias nel brano “Bailando“. L’anno successivo replicano il successo con Marc Anthony nei brani “La Gozadera“ e “Traidora“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sul palco di Mind arriva il “cubatón“ di Gente de Zona

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