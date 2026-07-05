La compagnia teatrale “Le Lenze” ha ottenuto un grande successo con la sua performance nello spazio-spettacoli del circolo “Il Cavallino Rosso”. La rappresentazione è stata molto apprezzata dal pubblico presente, che ha riempito l’area dedicata allo spettacolo. Nessun dettaglio sulla durata o sulla scaletta dell’evento. La compagnia ha riscosso consensi per l’interpretazione e l’energia trasmessa durante la performance.

Ancora un bel primo piano per la compagnia teatrale “Le Lenze” che si è esibita con grande successo nello spazio-spettacoli del circolo “ Il Cavallino Rosso ”. Su un divertente testo del commediografo francese George Feydeau gli attori della compagnia hanno dato fondo a tutte le loro risorse comico-drammaturgiche dimostrando un adattamento ai ruoli veramente notevole. Se pensiamo che questi stessi attori recitano con grande drammaticità tutte le tappe della Via Crucis in occasione delle festività pasquali non sembra vero rivederli così scatenati sul palco a interpretare un testo brillante, quasi e indiavolato, qual è quello del commediografo francese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Successo per “Le Lenze”

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