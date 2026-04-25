pescatori per un giorno tra reti e lenze vacanza di mare contro caro voli e crisi

Quest'estate, alcuni turisti hanno scelto di dedicarsi alla pesca in mare, trascorrendo la giornata tra reti e lenze. Questa modalità di vacanza rappresenta una delle alternative per vivere il mare in modo diretto e autentico. Mentre il settore del turismo affronta le sfide legate all'aumento dei costi dei voli e alla crisi economica, questa forma di esperienza si propone come una possibile soluzione per attrarre visitatori.

Mai come quest'anno il turismo esperienziale legato al mare potrebbe essere la chiave contro crisi e caro voli. Diventare pescatori per un giorno a bordo di una barca professionale o essere ospitati a tavola o a casa è un modo di trascorrere una vacanza diversa che incuriosicce 6 italiani su 7. Pescaturismo e ittiturismo sono attività poco frequentate, nonostante siano regolamentate da due diversi leggi, leve centrali del nuovo progetto formativo promosso da Confcooperative-Fedagripesca. L'iniziativa parte dal Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025-2027, con partner strategici tra cui Eurofishmarket, in base al quale il mare non è più solo una destinazione balneare ma diventa una risorsa economica diversificata.🔗 Leggi su Lanazione.it

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