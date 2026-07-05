Il Tar ha confermato la decisione del Consiglio di Classe di non ammettere una studentessa con certificazione per la gestione dell’ansia all’esame di Stato 2025. La ragazza, considerata una studentessa con bisogni educativi speciali (BES), non è stata ammessa alla prova principale e, dopo le prove suppletive, è stata valutata come non diplomata. La vicenda riapre il dibattito sul rapporto tra fragilità personali e modalità di valutazione scolastica.

La vicenda di una studentessa con BES bocciata riapre il tema delicato del rapporto tra fragilità personali e valutazione scolastica. La ragazza, con una certificazione per la gestione dell'ansia, non era stata ammessa all'esame di Stato 2025 e, dopo le prove suppletive, aveva ricevuto il giudizio di "Non diplomato". Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso, confermando la legittimità delle decisioni della commissione.La vicenda della studentessa con BES bocciataLa protagonista aveva impugnato sia la mancata ammissione sia il successivo giudizio negativo. Possedeva una certificazione rilasciata da un ateneo nel maggio 2022 per la difficoltà nel gestire ansia e stress. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Studentessa con BES non ammessa agl'esame di Stato: il Tar conferma la decisione del CdC

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bocciatura per condotta: il Consiglio di Stato conferma la decisione del CdCIl Consiglio di Stato ha confermato la bocciatura per condotta di una studentessa di prima media.

Attacchi di panico durante l’esame, studentessa con BES bocciata: ansia e crisi d’asma non bastano, i giudici confermano quando deciso dai docentiUna studentessa con bisogni educativi speciali è stata bocciata dopo aver sostenuto l’esame di Stato 2025.

Si parla di: Bonus scuola per libri, pc e trasporti: chi può riceverlo e la data da segnare sul calendario.

Attacchi di panico durante l’esame, studentessa con BES bocciata: ansia e crisi d’asma non bastano, i giudici confermano quando deciso dai docentiUna studentessa con bisogni educativi speciali aveva impugnato sia la mancata ammissione all'Esame di Stato 2025 sia il successivo giudizio di Non diplomato dopo le prove suppletive. orizzontescuola.it

Sei pigro e svogliato, quando le etichette vengono interiorizzate. Ecco i danni del ritardo diagnostico per studenti con BES e DSA. INTERVISTA a Patrizia Di FlavianoDiagnosi tardive, autostima legata ai voti, stress scolastico, inclusione ancora troppo spesso formale e tutoraggio come spazio di metodo, fiducia e autonomia. Patrizia Di Flaviano, orientatrice profe ... orizzontescuola.it