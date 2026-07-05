Le strade asfaltate sono state riaperte poco dopo la fine dei lavori di posa dei sottoservizi, come la fibra ottica. Le vie, chiuse per alcuni mesi, sono state riaperte alle auto e ai pedoni nonostante i lavori non siano ancora conclusi. La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione delle chiusure e delle riaperture delle strade, che in alcuni casi si sono verificati prima di aver completato tutte le opere di sistemazione.

Strade appena asfaltate che vengono puntualmente "riaperte" a poche settimane dalla fine dei cantieri per la posa dei sottoservizi (come la fibra ottica). Un paradosso e un danno economico per le casse pubbliche che è finito di nuovo al centro di un acceso dibattito in consiglio comunale, sollevato da un’interrogazione di Roberto Brunelli (Pd). Il consigliere dem ha denunciato una mancanza di coordinamento cronologico tra i piani di asfaltatura del Comune e gli interventi delle ditte private, chiedendo "l’introduzione di una clausola di salvaguardia pluriennale per tutelare le vie rimesse a nuovo, oltre a controlli più stringenti sulle fideiussioni e sui ripristini stradali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strade asfaltate e già... riaperte. Città di Castello vuole chiarezza

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Fano: si asfalta la strada di San Cesareo a Carrara

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