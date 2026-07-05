Il veterano, nel suo podcast, sostiene che la Black Hole Slam finita male non sia un episodio isolato ma il segnale di un problema più profondo nel vivaio della compagnia. Stevie Richards ha criticato il sistema di sviluppo della WWE dopo il match tra Jade Cargill e Tiffany Stratton andato in scena a Night of Champions. Secondo il veterano, la Black Hole Slam eseguita male da Jade Cargill non è un episodio isolato, ma il sintomo di un problema più ampio: troppi atleti ancora acerbi mandati in situazioni di rilievo senza nessuno capace di guidare il match quando qualcosa va storto. Da dove nasce la discussione: la Black Hole Slam contestata da Piper Niven. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Stevie Richards sul match tra Jade Cargill e Tiffany Stratton: “È il cieco che guida il cieco”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Was Jade Cargill VS Tiffany Stratton That BAD

Notizie e thread social correlati

WWE: Night of Champions si arricchisce, ufficiale il match tra Tiffany Stratton e Jade CargillA Night of Champions, Tiffany Stratton difenderà il Women’s United States Championship contro Jade Cargill.

Clash in Italy: Rhea Ripley in un match mozzafiato batte Jade Cargill anche con l’aiuto di Charlotte FlairRhea Ripley ha vinto il match contro Jade Cargill, con l’aiuto di Charlotte Flair.