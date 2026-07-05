Steve Nash, ex giocatore NBA e Hall of Famer, ha commentato il Mondiale di calcio, affermando che lo sport sta unendo un paese molto diviso. Ha espresso disapprovazione per il VAR e definito folle il cartellino rosso mostrato a Balogun. Nash, grande tifoso di calcio e originario di una famiglia con radici inglesi e passato da calciatore semi-pro, sta seguendo con passione le partite del torneo.

Il più grande sportivo nella storia del Canada, insieme a Wayne Gretzky, è un grandissimo tifoso di calcio, oltre a essere un due volte Mvp della Nba. L’Hall of Famer Steve Nash ha il soccer nel sangue, grazie ai geni del padre, inglese di Tottenham con un passato da calciatore semi-pro, e questi Mondiali li sta vivendo intensamente. Il suo cuore si divide tra il Canada, naturalmente, e l’Inghilterra, squadra che tifa (insieme agli Spurs ora guidati da De Zerbi) da sempre. "Sono orgoglioso di quello che ha fatto la squadra, peraltro contro un avversario di grandissimo livello. Abbiamo dei rimpianti legati soprattutto all’infortunio di Koné e alle condizioni di Alphonso Davies, ma alla fine bisogna fare i complimenti a tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Steve Nash: "Il soccer sta unendo un paese molto diviso. Non mi piace il Var, il rosso a Balogun è folle"

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