Steve Maclin senza filtri su Matt Riddle | Non è qualcuno su cui una compagnia dovrebbe puntare

Da zonawrestling.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Steve Maclin ha dichiarato che Matt Riddle non è una persona su cui una compagnia dovrebbe puntare. Maclin affronterà Riddle per il BRCW Championship durante l’evento BRCW Summer Smash. Le parole di Maclin sono state dirette e senza filtri, sottolineando una visione critica nei confronti dell’avversario. La faida tra i due wrestler si svilupperà nel prossimo match ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa opinione.

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Steve Maclin è pronto a difendere il BRCW Championship contro Matt Riddle a  BRCW Summer Smash, ma non sembra considerare il suo avversario la persona più affidabile su cui una compagnia possa puntare. Nel corso di un’intervista a  The Zaslow Show, Maclin ha parlato del match titolato contro Riddle, rivelando che tra i due esiste una lunga storia. Entrambi, infatti, hanno iniziato ad allenarsi nel New Jersey, rendendo questa sfida molto più personale di un semplice incontro messo in cartellone: “Lui è semplicemente. Riddle. Fa il ‘bro’, ed è sempre stato così. Abbiamo una lunga storia insieme. Abbiamo iniziato entrambi ad allenarci alla Monster Factory di Paulsboro, nel New Jersey, quindi condividiamo le stesse origini. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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