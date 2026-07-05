Steve Maclin ha dichiarato che Matt Riddle non è una persona su cui una compagnia dovrebbe puntare. Maclin affronterà Riddle per il BRCW Championship durante l’evento BRCW Summer Smash. Le parole di Maclin sono state dirette e senza filtri, sottolineando una visione critica nei confronti dell’avversario. La faida tra i due wrestler si svilupperà nel prossimo match ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa opinione.

Steve Maclin è pronto a difendere il BRCW Championship contro Matt Riddle a BRCW Summer Smash, ma non sembra considerare il suo avversario la persona più affidabile su cui una compagnia possa puntare. Nel corso di un’intervista a The Zaslow Show, Maclin ha parlato del match titolato contro Riddle, rivelando che tra i due esiste una lunga storia. Entrambi, infatti, hanno iniziato ad allenarsi nel New Jersey, rendendo questa sfida molto più personale di un semplice incontro messo in cartellone: “Lui è semplicemente. Riddle. Fa il ‘bro’, ed è sempre stato così. Abbiamo una lunga storia insieme. Abbiamo iniziato entrambi ad allenarci alla Monster Factory di Paulsboro, nel New Jersey, quindi condividiamo le stesse origini. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Steve Maclin senza filtri su Matt Riddle: “Non è qualcuno su cui una compagnia dovrebbe puntare”

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