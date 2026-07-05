Stati Uniti tempesta sul New Jersey | la devastazione nei parchi

Una tempesta violenta ha colpito venerdì sera le aree di New York e del New Jersey, causando blackout a centinaia di migliaia di utenti e provocando la cancellazione di treni fuori città. I parchi e le aree verdi sono state danneggiate, con alberi abbattuti e rami spezzati. Nessun dato su feriti o danni strutturali specifici. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre le squadre di emergenza intervengono per riparare i danni.

Venerdì sera una violenta tempesta si è abbattuta sulle aree di New York e del New Jersey, lasciando senza corrente centinaia di migliaia di utenti e e provocando la cancellazione dei treni diretti fuori dalla Grande Mela. Migliaia gli alberi danneggiati o sradicati. Le tempeste che hanno attraversato il Midwest e il Nord-Est hanno costretto diverse città a cancellare le feste programmate per il 4 luglio e a rimandare gli spettacoli pirotecnici. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Stati Uniti, tempesta di neve sulla costa orientale: fino a 60 centimetri, stato di emergenza

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