In occasione delle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti, è stato organizzato uno spettacolo pirotecnico con circa 850.000 fuochi d’artificio in 40 minuti. Lo show ha rappresentato un record per il paese. Tuttavia, l’evento ha sollevato preoccupazioni per l’inquinamento dell’aria. I sostenitori di un ex presidente hanno condiviso sui social immagini e commenti entusiastici, definendo lo spettacolo il più grande mai realizzato nel paese.

“L’aveva promesso e l’ha fatto. È stato il più straordinario spettacolo della storia degli Stati Uniti”. Esultano con toni trionfalistici i sostenitori di Donald Trump, ripostando sui social le immagini dello show di fuochi d’artificio che ieri ha chiuso le celebrazioni per i 250 anni degli Usa. I cieli di Washington si sono riempiti di 850mila luci, lanciati da dieci postazioni in città, tra cui otto chiatte sul fiume Potomac. Un numero record per 40 minuti di esibizione pirotecnica (quanto la durata del discorso del tycoon). L’amministrazione Usa ha puntato molto sullo show, promettendo uno spettacolo senza precedenti, una celebrazione della grandeur americana in pieno stile Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stati Uniti, lo show pirotecnico da record: 850 mila fuochi d’artificio in 40 minuti. Allarme per l’inquinamento dell’aria

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SKY HIGH: America250 fireworks show aims for world record

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