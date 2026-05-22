Al via la 15esima edizione del ‘Motogiro’ | l’escursione benefica su due ruote per appassionati e non

È iniziata la 15ª edizione del ‘Motogiro’, un evento dedicato agli appassionati di moto che si svolge quest’anno come iniziativa benefica. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, alcuni dei quali provenienti da fuori regione, e si è svolta con un percorso attraverso diverse località. La giornata è stata caratterizzata da un raduno mattutino, seguito da un giro in moto aperto a tutti, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di persone in condizioni di difficoltà.

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