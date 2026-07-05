Spiaggia in piazza Sardegna | Accessibile solo i weekend

La spiaggia di piazza Sardegna a Marina di Pisa è accessibile solo nei fine settimana. La questione è stata discussa nella seconda commissione, su richiesta di una consigliera del Partito Democratico, che ha chiesto aggiornamenti su un percorso ancora senza una soluzione definitiva.

L’accessibilità della spiaggia di piazza Sardegna a Marina di Pisa torna al centro del dibattito. La questione è stata affrontata nella seconda commissione su richiesta della consigliera Pd Maria Antonietta Scognamiglio, che ha chiesto un aggiornamento su un percorso ancora senza una soluzione definitiva. "Questa spiaggia deve essere accessibile sempre, tutti i giorni della settimana, non solo nel week end". Dopo commissioni, sopralluoghi e question time dal 2024 ad oggi, è stata avviata una soluzione sperimentale: una passatoia temporanea in rotolo, riavvolgibile e amovibile, pensata per creare un camminamento accessibile sulla spiaggia. Uno strumento che, tuttavia, richiede una gestione quotidiana per essere utilizzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Terza Spiaggia Golfo Aranci: Perché Tutti Ne Parlano

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