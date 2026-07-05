Spiagge vacanze d' oro nel Salento | nei lidi prezzi in aumento del 25% con punte fino al 50% Ma qui le alternative ci sono

Inizia l’estate e nelle spiagge del Salento i prezzi di lettini e ombrelloni sono cresciuti fino al 50%, con un incremento medio del 25%. I gestori spiegano che i costi sono aumentati, ma comunque ci sono alternative per i clienti. La questione dei prezzi elevati si ripresenta ogni anno con l’arrivo della stagione estiva, suscitando discussioni tra turisti e operatori.

Con l’inizio dell’estate ritorna puntuale l’annosa questione dell’aumento dei costi di lettini e ombrellone nei lidi salentini. Aumentano le temperature e aumentano i prezzi con un innalzamento della curva dei costi che, secondo un report stilato da Adoc, l’associazione difesa orientamento consumatori, per il 2026 farebbe registrare un aumento medio pari al 25,39%. Un’indagine che, da oltre 18 anni, si attesta su un campione di 30 stabilimenti balneari selezionati da nord a sud del litorale, dallo Ionio all’Adriatico. Prende in esame la tariffa di noleggio nel mese di luglio evidenziando un aumento considerevole in soli cinque anni, dal 2021 al 2026, e un prezzo medio complessivo che dai 25,32 euro è passato a 31,75 euro. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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Spiaggia, vacanze d'oro nel Salento: nei lidi prezzi in aumento del 25% con punte fino al 50%. «Ma qui le alternative ci sono»I prezzi dei lettini e degli ombrelloni nelle spiagge salentine sono aumentati fino al 50%, con una media del 25%.

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